Tennis A2 l'ultima giornata premia le vicentine. Vincono Comunali e Progress Profiles Bassano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

L’ultima giornata della regular season di A2 delle vicentine vedono i Comunali di Vicenza vincere d’imperio a Bologna con una cinquina. Il Progress Profiles Bassano con la vittoria su Firenze matematicamente guadagnare i play off. Play Off in attesa di ufficializzazione anche per i Comunali che con la volata finale potrebbero entrarvici. La classifica del Girone 2 dei Comunali: Mario Stasi (Le) p.14; Villasanta (Mb) p.13; Comunali Vicenza p.9; Ferratella Roma e Ct Bologna p.7; Team Avino (Na) p.5; Tc Siracusa 0. Il Progress Profiles Bassano vince per 4-2 in casa contro il Match ball Firenze. La Classifica del Bassano nel girone 4: Match Ball Firenze p.13; Massalombarda Ra p.11; St Bassano Progress-Profiles p.11; Nuova Casale e Filari Messina p.9; Modena p.4; Tc Vomero Napoli p.0. Dunque si attende l’ufficializzazione dei risultati con i rapporti gara dei commissari di campo. Martedì 29 si conosceranno i risultati ufficiali e gli abbinamenti play-off e play-out. Finita la regular season: le prime tre squadre si giocano i play off, dove le prime di ogni girone godranno della testa di serie e saranno posizionate un turno avanti. Tra le 28 squadre suddivise in 4 gironi da 7 team ciascuno, sono 4 i posti in palio per salire in A1. Salvi i team classificati al 4° e 5° posto.