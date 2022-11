Tennis A2 Comunali di Vicenza 3 punti che danno un pieno di fiducia.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VicenzaToday

Comunali di Vicenza confeziona un cappotto in casa contro i siciliani del Ragusa. I tre punti non sono serviti a smuovere la classifica ma ad ossigenare di ottimismo il team. Domenica 20 trasferta importante contro i napoletani del team Avino di San Giuseppe Vesuviano che a sorpresa hanno battuto in trasferta i romani del Ferratella. Per i campani tre punti preziosi che in chiave salvezza vanno ad insidiare i berici. Risulterà quindi determinante per i vicentini questa penultima di regular season. La classifica del Girone 2 dei Comunali: Mario Stasi (Le) p.11; Ferratella Roma, Villasanta (Mb) e Ct Bologna p.7; Comunali Vicenza p.5; Team Avino (Na) p.4; Tc Siracusa 0. Gli altri incontri della 6^ di 7 gare sono: Bologna-Villasanta e Ferratella-Mario Stasi Lecce. Il Progress Profiles Bassano era a riposo. La Classifica del Bassano nel girone 4: Massalombarda Ra e Match Ball Firenze p.10; St Bassano Progress-Profiles 8; Casale p.7; Modena e Filari Me p.3; Tc Vomero Napoli 0. Prossima giornata n°6 di 7 sarà Domenica 20/11 con i bassanesi in trasferta a Messina, siciliani ringalluzziti per aver lasciato al palo i napoletani, ma ancora a rischio play out. Vicentini che con la pausa hanno perso la testa della classifica e devono rimpinguare il totalizzatore in vista play off. Le altre gare saranno Casale-Modena e testa e coda della classifica con Firenze-Vomero.