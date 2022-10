Volley B maschile, anche la terza è negativa per l'Olimpia Zanè: Cordenons si impone in quattro set

Non riesce a riprendere la strada maestra l'Olimpia Zanè, sconfitta in casa ieri sera dal Piera Martellozzo, formazione friulana, per tre set ad uno. I ragazzi di Soliman sono usciti senza punti al termine di un match nel complesso equilibrato ad eccezione del quarto set soprattutto per aver palesato alcune difficoltà che già in precedenza si erano manifestati: a non aver funzionato al meglio sono stati l'attacco ed il muro. Due aspetti importanti da migliorare al più presto.

LA PARTITA - Gli ospiti provano a scappare con Meda (7-9), risponde un ace di Poletto per il 14-14. Si va ai vantaggi risolti dal colpo di quest'ultimo: 26-24 e Zanè che passa in vantaggio.

Secondo parziale che si gioca punto a punto fino al 16-16, quando i padroni di casa iniziano ad accusare qualche battuta a vuoto di troppo in attacco lancia gli ospiti (18-22) con protagonista Boz, miglior realizzatore dell'incontro con 27 punti. Niero e Meda sono gli ultimi ad arrendersi (21-22), ma Cordenons riuscirà a pareggiare i conti con Boz (22-25).

L'Olimpia, nel terzo set, non riesca ad attaccare efficacemente e la difesa del Piera Martellozzo ha di conseguenza buon gioco. Bomben, 24 punti per lui, è spietato in contrattacco e contribuirà al sorpasso con il 18-25 conclusivo.

La quarta frazione si gioca punto a punto per tutta la durata della stessa, finchè Meda non realizza il 24-22 per i padroni di casa, che intravedono la possibilità di andare al tie break e conquistare dunque almeno un punto. Niente di tutto questo: il Piera Martellozzo riesce a rimediare prima e conquistare i playoff poi.

IL TABELLINO

OLIMPIA ZANE' - PIERA MARTELLOZZO 1-3

ASD OLIMPIA ZANE': Roman A. n.e, Poletto 11, Dal Pozzo n.e, Zanovello 0, Mattiuzzi 6, Roman F 8, Rossi n.e, Malual 12,Mazzarolo n.e, Meda 10, Callegari 9, Niero 5, Penzo (1°L), Pizzato (2°L) n.e. 1° Allenatore: Soliman, 2° Allenatore: Canale.

Battute punto: 4, battute errate: 7, muri punto: 7.

PIERA MARTELLOZZO: Bomben 24, Puppi n.e, Meneghel 10, Fracassi 5, Fantin n.e, Gaiatto 4, Rusalen 2, Florian n.e, Todesco 4, Bernardini n.e, Ciman n.e, Boz 27, Qarraj (1°L) 0, Gardonio (2°L) n.e. 1° Allenatore: Pat, 2° Allenatore: Fenos.

Battute punto: 3, battute errate: 17, muri punto: 11.

Parziali: 26-24 / 22-25 / 18-25 / 24-26.

Arbitri: Monti (NA), D'Alise (NA).