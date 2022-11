Volley B maschile, l'Olimpia Zanè ancora a secco: UniTrento vince 3-0

Non riesce a venire a capo della situazione difficile in cui si è infilata l'Olimpia Zanè, che contro la forte formazione dell'UniTrento, in buona parte composta da giovani interessanti, ha rimediato la terza sconfitta consecutiva. La squadra allenata da Soliman di fatto non è mai riuscita ad entrare in partita, se si eccettua parte del terzo set, evidenziando le pecche già mostrate nelle scorse settimane. E il calendario non sta dalla sua parte: sabato prossimo è previsto un altro turno casalingo, questa vollta con la Ks Rent Bolghera, capolista a sorpresa ma con pieno merito avendo battuto nel turno precedente proprio gli universitari del derby trentino, uno dei tanti di questo girone D.

LA PARTITA - Che la contesa sia praticamente a senso unico lo si comprende sin dalle primissime battute in cui gli ospiti prendo il comando delle operazioni. Il primo set termina con un nettissimo 15-25 con l'opposto Polacco abile a chiudere.

Non cambia lo spartito nella seconda frazione, eccetto le fasi iniziali dove Roman attacca per il 7-7. Zanè commette alcuni errori che consentono ai trentini di allungare (9-12). Controbreak del locali (13-12) ma quando gli ospiti reagiscono non c'è più storia: di Brignach e Bonizzato il break decisivo (19-25).

C'è più gara nel terzo set, che vede i vicentini condurre all'inizio grazie a Malual (5-4), poi lentamente UniTrento assume l'iniziativa e riesce a condurre in porto la vittoria risultando più cinica ed incisiva nei momenti più importanti. 21-25 e saracinesche che si abbassano sul match.

TABELLINO

ASD OLIMPIA ZANE' VI - UNITRENTO VOLLEY 0-3

ASD OLIMPIA ZANE': Poletto 3, Callegaro 4, Dal Pozzo n.e, Zanovello 0, Mattiuzzi 1, Roman 8, Malual 6, Mazzarolo n.e, Meda 0,Callegari 11, Capitello n.e, Niero 1, Penzo(1°L) 0, Pizzato (2°L) n.e.1° Allenatore: Soliman, 2° Allenatore: Canale.

Battute punto: 3, Battute errate: 8, muri punto: 4.

UNITRENTO VOLLEY: Brignach 6, Bernardis 0, Parolari 5, Ceolin 0, Pizzini 2, Pellacani 5, Polacco 13, Bristot 7, Micheletti 0, Coser n.e, Bonizzato 12, Dell'Osso 4, Mentasti (1°L) 0, Graziani (2°L) n.e. 1° Allenatore: Conci, 2° Allenatore: Castello.

Battute punto: 3, battute errate: 5, muri punto: 5.

Parziali: 15-25 / 19-25 / 21-25.

Arbitri: Maritan (PD), Iovinella (PD)