Volley B maschile, questa volta il tie break non sorride all'Olimpia Zanè: a spuntarla è Massanzago

Alla fine un punto in classifica non è certo da disprezzare, ma il rammarico non può non essere vivo. L'Olimpia Zanè, nel match contro i padovani del Massanzago, erano avanti 2-0 salvo poi subirne il ritorno e non riuscire a contenerlo. Sul risultato non può non pesare l'assenza di capitan Poletto per problemi muscolari, che non ha tuttavia fermato la crescira del gruppo; da migliorare la fase d'attacco, ancora poco incisiva.

LA PARTITA - Ottimo l'avvio della squadra vicentina, che con due ace di Callegari si porta sull'1-4 in suo favore. Massanzago non riesce a reagire e deve soccombere 16-25 per mano di un primo tempo di Malual.

I padovani sono chiamato ad una pronta reazione e, trascinati dal centrale Casarin (9 punti nella seconda frazione, 20 totali) si portano sul 20-16. Niero e Mattiuzzi si dimosrtrano mai domi e annullano il distacco (23-23). Preludio ai vantaggi risolti favorevolmente in favore degli ospiti (24-26).

Si torna in campo e l'Olimpia inizia a palesare le proprie difficoltà nel reparto d'attacco, che non fanno che penalizzarla: Cortese chiude il terzo set su un 25-18 piuttosto netto.

Partenza lanciata dei padroni di casa anche nel quarto parziale (5-1, Zambelli), ma Zanè riesce a rimediare portandosi sul 21 pari con Mattiuzzi. Cortese ci mette il muro e permette ai suoi di pareggiare (25-21).

Il tie break non ha praticamente storia: Casalin non perdona e regala il 15-6 e la vittoria a Massanzago. Peccato.

IL TABELLINO

BTM & LAMETRIS MASSANZAGO PD - ASD OLIMPIA ZANE' VI 3-2

BTM & LAMETRIS MASSANZAGO: Calzavara 4, Cortese 17, Bosetti 4, Libralesso 1, Zanon 1, Barutta 14, Casarin 20, Discardi n.e, Gavin n.e, Girotto n.e, Zambelli 3, Shadi 2, Nodari (1°L) 0, Dengo (2°L) n.e. 1° Allenatore: Falcini, 2° Allenatore: Binotto.

Battute punto: 5, battute errate: 19, muri punto: 2.

ASD OLIMPIA ZANE': Roman A. n.e, Dal Pozzo n.e, Zanovello 0, Mattiuzzi 7, Roman F 10. Rossi n.e, Malual 10, Mazzarolo n.e, Meda 14, Callegari 12, Niero 2, Penzo ( °1L) 0, Pizzato (2°L) n.e. 1° Allenatore: Soliman, 2° Allenatore: Canale.

Battute punto: 6, battute errate: 19, muri punto: 11.

Parziali: 16-25 / 24-26 / 25-18 / 25-21 / 15-6.

Arbitri: Gardellin (Dolo), Natale (Mogliano Veneto)