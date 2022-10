Volley B maschile, l'Olimpia Zanè si impone di misura su Valsugana all'esordio

Squadra in casa

Olimpia

Alcune avversità, Covid su tutti, avevano reso alquanto problematica la marcia di avvicinamento all'esordio nel campionato di serie B (girone D) ma l'Olimpia Zanè ce l'ha fatta e ha conquistato due punti molto importanti per il morale. Valsugana, che ha dimostrato ottime credenziali, si è arresa soltanto al tie break al termine di una vera e propria battaglia, ed esce tutt'altro che ridimensionata e pronta ad infastidire tutte le avversarie che incontrerà sul suo cammino.

UN DERBY INTENSISSIMO - I patavini approcciano bene alla sfida, rendendosi più incisivi in fase di contrattacco (6-2). L'opposto Pettenuzzo sfrutta in successione le varie occasioni, ma a chiudere sul 21-25 è un'invasione dei padroni di casa.

L'Olimpia è chiamata ad una reazione immediata e, grazie al contributo di Niera e Meda, passa ben presto a condurre sull'8-4. La difesa è pressochè perfetta ed il divario si allunga assai corposamente (22-12). Sempre Meda regala ai vicentini dieci palle set (14-14), chiude un errore in attacco degli ospiti (25-14).

Le cose sembrano mettersi al meglio per gli uomini di Soliman anche ad inizio terzo set con Capitan Poletto (10-9), ma il muro e l'attacco non girano al meglio. Seveglievich ne approfitta per siglare il nuovo vantaggio ospite (17-25).

Messa con le spalle al muro Zanè deve dare fondo a tutte le energie disponibili. Regna l'equilibrio fino ad oltre la metà del quarto set, quando Niero stampa il muro del 21-18. L'avversario prova a rientrare, ma Meda non si fa pregare e pareggia i conti con il colpo del 25-22.

Si va inevitabilmente al tie break, che inizia con dei botta e risposta (3-3). L'Olimpia sfrutta bene le occasioni e al cambio di campo si porta sull'8-4. La stanchezza inizia ad affiorare, ma il vantaggio viene gestito nel migliore dei modi e di conseguenza la missione portata a termine. Si chiude dunque sul 15-10 con la grande e legittima gioia collettiva.

IL TABELLINO

ASD OLIMPIA ZANE' VI - VALSUGANA VOLLEY PADOVA 3-2

OLIMPIA ZANE': Roman A., Poletto, Dal Pozzo, Zanovello, Mattiuzzi, Roman F., Rossi, Malual, Mazzarolo, Meda, Callegari, Niero, Penzo (1°L), Pizzato (2°L). 1°Allenatore: Soliman, 2° Allenatore: Canale.

VALSUGANA VOLLEY: Barbieri, Zannini, Vaccari, Tiozzo, Salmaso, Martinello, Seveglievich,Malavasi, Pettenuzzo, Tonello, Maniero, Rossignoli, Andriano (1°L), Rizzi (2°L). 1° Allenatore: De Nigris, 2° Allenatore: Parpaiola.

Parziali: 21-25 / 25-14 / 17-25 / 25-22 / 15-10

Arbitri: Grassi (BZ), De Benedetto (TN)