Volley, U16 Veneto: l’avventura di Vicenza Volley termina al terzo posto 

Termina in semifinale la cavalcata dell’under 16 femminile di Vicenza Volley, battuta 3-0 nel match di ritorno dalla Synergy Volley Venezia e che ha chiuso la stagione al terzo posto regionale. Dopo la sconfitta al tie-break dell’andata, le giovani biancorosse hanno ceduto in modo più netto nel secondo atto giocato in trasferta.

«Le nostre avversarie – commenta coach Claudio Feyles – sono state più pesanti in attacco e meno fallose rispetto all’andata. Dal canto nostro, non abbiamo offerto la migliore prestazione, soprattutto nel secondo e terzo set, e mi dispiace, ma c'è da rendere merito alle avversarie che hanno giocato una grande gara. Indubbiamente ora c'è del rammarico per non essere andati avanti, ma siamo consapevoli che già essere arrivati fin qui per noi è stata una grande vittoria».

«Solo due mesi fa, quando abbiamo rischiato di uscire nei quarti di finale territoriali, con mezza squadra che rientrava il giorno prima causa-Covid - prosegue Feyles -, pensare di vincere il titolo provinciale ed arrivare terze in Veneto in virtù della classifica avulsa delle semifinali era una cosa impensabile, ma queste ragazze sono state capaci di risollevarsi nei momenti di difficoltà e sfoderare prestazioni di livello nei momenti cruciali. Ora penseremo a concludere nel migliore dei modi la Prima divisione e poi si inizierà a lavorare per il prossimo anno con l'obiettivo di migliorare il terzo posto regionale».

TABELLINO - SYNERGY VOLLEY VENEZIA-VICENZA VOLLEY, 3-0 (25-21, 25-9, 25-11)

SYNERGY VOLLEY VENEZIA: Bobbo, Di Coste, Casarin, Domeneghini, Gambato, Peres, Voltan, Guzzonato, Novello, Laurini, Muraro, Candeo, Mollica (L), Mazzuccato (L). All.: Minotto-Mamprin

VICENZA VOLLEY: Bittante, Toro, Baldin, Udogie, Nicolin, Jotov, Yekou, Cavaggioni, Notarangelo, Sovilla, Bosso, Bartolomei, Gulino (L), Andreatta (L). All.: Feyles-Catapano

ARBITRI: Sporzon e Belluco.