Volley, serie B2 femminile: Vicenza Volley raccoglie un punto contro la C9 Arco Riva

Trentino amaro per le giovani di Vicenza Volley, che in B2 tornano a casa con un solo punto dal campo di Riva del Garda nella terza giornata di ritorno del girone D.

A Varone, le biancorosse di Claudio Feyles si sono arrese al tie break alla "Cenerentola" C9 Arco Riva, fin qui a secco e che ha potuto così festeggiare la prima vittoria e i primi punti stagionali.

«E' stata una partita - commenta il capitano Vera Bertollo - presa con leggerezza fin dall'inizio, ancor più dopo aver vinto agevolmente il primo set. Loro ne hanno approfittato mentre noi non siamo riuscite a ritrovare la giusta concentrazione per giocare al meglio e alla fine l'abbiamo pagata cara. E' una bella lezione per il futuro».

Sabato 25 febbraio 2023 alle ore 21 nella palestra del liceo "Quadri" di Vicenza le giovani biancorosse ospiteranno l'Orotig Peschiera Ponti, capolista a braccetto con l'Isuzu Cerea.

TABELLINO - C9 ARCO RIVA-VICENZA VOLLEY, 3-2 (16-25, 25-20, 20-25, 25-22, 15-13)

C9 ARCO RIVA: Bortolotti 4, Benamati 9, Bombardelli 14, Righi 10, Celva 19, Medulla 9, Belloli (L), Pederzoli 1, Vecchi 5. N.e.: Casolla, Chizzola (L), De Masi.

ALLENATORE: Angelini

VICENZA VOLLEY: Jotov 19, Guastella 3, Bertollo 14, Andreis 13, Roviaro 3, Voltan 1, Andreatta (L), Del Federico 2, Dinelli 7, Seck, Piovan, Kovacevic. N.e.: Barbera, Gulino (L).

ALLENATORE: Feyles

ARBITRI: Eustacchio e Rabaioli