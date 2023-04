Volley, Serie B2 femminile: Schio amara per le giovani di Vicenza Volley

Schio amara per le giovani di Vicenza Volley, sconfitte 3-0 dalla Gps Volley Group nel quint'ultimo appuntamento di B2 femminile (girone D). Le promesse biancorosse allenate da Claudio Feyles e Roberto Caron hanno ceduto nettamente in tre set, non riuscendo ad alimentare la propria classifica.

«Abbiamo giocato bene - commenta Caron - solamente all'inizio dei vari parziali con attenzione e concentrazione salvo poi subire il ritorno di una squadra più esperta di noi. Speravamo in un risultato diverso ma non ci siamo riusciti».

Dopo la sosta pasquale, in B2 il Vicenza Volley tornerà in campo sabato 15 aprile alle 21 al liceo "Quadri" per la sfida contro l'Us Torri.

TABELLINO - GPS VOLLEY GROUP-VICENZA VOLLEY, 3-0 (25-22, 25-16, 25-18)

GPS VOLLEY GROUP: Gottardo 13, Bazzoli 9, Marini, Borriero 9, Cengia 5, Ramingo 16, Sacchetto (L), Franceschetto 5, Bravi (L), Lotto 1. N.e.: Zuccollo, Battistella, Bedin. All.: Viale

VICENZA VOLLEY: Bertollo 9, Voltan 2, Jotov 9, Andreis 9, Roviaro 7, Del Federico 2, Andreatta (L), Gulino (L), Guastella, Dinelli. N.e.: Seck, Balestrin, Piovan, Toniolo. All.: Feyles-Caron

ARBITRI: Biscaro e Bruno.