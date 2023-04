Volley, Serie B2 femminile: per le giovani di Vicenza Volley derby a Schio contro la GPS

Trasferta provinciale per le giovani di Vicenza Volley, di scena domenica 2 aprile 2023 alle 18 al PalaCampagnola di Schio per sfidare la Gps Volley Group nella quint'ultima giornata di serie B2 femminile (girone D). Le padrone di casa condividono il sesto posto a quota 35 punti con Orgiano e Arzignano, mentre le promesse beriche sono terz'ultime a quota 16.



«Per l'obiettivo della salvezza siamo obbligati a fare punti - spiega il vice allenatore di Vicenza Volley, che affianca-; andremo a Schio con il dente avvelenato, desiderosi di ripetere la bella prestazione esterna di due turni prima contro Bassano. Giocheremo in un palazzetto grande e storico, ce la metteremo tutta per conquistare la posta in palio».A dirigere l'incontro saranno il primo arbitro Alessandro Biscaro e il secondo arbitro Vincenzo Bruno.