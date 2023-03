Volley, serie B2 femminile: le giovani di Vicenza Volley vanno a far visita al Bassano

Nuova sfida provinciale per le giovani di Vicenza Volley nel campionato di B2 femminile (girone D). Dopo aver duellato con l'Arzignano, domenica 19 marzo 2023 alle 17 e 30 le promesse biancorosse saranno di scena a Solagna contro il Bassano Volley, che condivide la terza piazza a quota 41 con le trentine del Marzola. A dirigere l'incontro saranno il primo arbitro Omar Fabiani e il secondo arbitro Riccardo Callegari.

«Affrontiamo una squadra che sicuramente sta bene - commenta Roberto Caron, vice allenatore biancorosso e "spalla" tecnica di Claudio Feyles -; noi veniamo da una settimana difficile tra assenze scolastiche e per malattie. Siamo un po' scarichi dopo la sconfitta di domenica in under 18, appuntamento a cui tenevamo tanto, oltrettutto con una brutta prestazione. Ci aspettiamo ora una partita di riscatto».