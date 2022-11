Volley, Serie B2 femminile: le giovani di Vicenza Volley cedono alla capolista Orotig Peschiera Ponti (3-0)

Nulla da fare per le giovani di Vicenza Volley battute sabato sera a Peschiera dall'Orotig Peschiera Ponti, capolista del girone D di B2 femminile insieme all'Isuzu Cerea. Sul rettangolo di gioco veronese, le biancorosse hanno ceduto in tre set dove le padrone di casa hanno dominato la scena.

«Abbiamo giocato - commenta coach Roberto Caron - contro una squadra tecnicamente molto forte e che punta in alto in categoria. Per due set, i primi due, abbiamo espresso una buonissima pallavolo in relazione ai nostri mezzi, lottando quasi alla pari per buona parte del parziale».

«Nella terza frazione - conclude -, abbiamo un po' perso la concentrazione a fronte della pressione e della qualità del gioco di Orotig che non è mai scesa».

Sabato 5 novembre 2022 alle ore 21 nella palestra del liceo cittadino "Quadri" le giovani di Vicenza Volley giocheranno contro Team Volley 2007 per la quinta giornata di campionato di B2.

TABELLINO - OROTIG PESCHIERA PONTI-VICENZA VOLLEY, 3-0 (25-13, 25-17, 25-11)

OROTIG PESCHIERA PONTI: Moschini 1, Bellé 6, Cordioli 7, Sandrini 8, Fiocco 8, Patelli 1, Galati (L), Bianchini 4, Franchini 6, Tolotto 4, Scupola 5, Bissolo 1, Faettini (L) N.e.: Turrini. All.: Mori

VICENZA VOLLEY: Guastella, Martinez 6, Voltan 1, Digonzelli 11, Bertollo 4, Andreis 4, Andreatta (L), Barbera, Jotov. N.e.: Dinelli, Seck, Kovacevic, Gulino (L). All.: Caron-Borini