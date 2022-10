Volley, serie B2 femminile: le giovani di Vicenza Volley affrontano la capolista Orotig, Bassano, Us Torri e Arzignano giocano in casa

Missione ardua per le giovani di Vicenza Volley, impegnate sabato 29 ottobre 2022 nel campionato di serie B2 femminile.

Alle 21 a Peschiera del Garda (Verona) le biancorosse di coach Roberto Caron affronteranno le padrone di casa targate Orotig nella quarta giornata d'andata del girone D.

Le avversarie di turno sono in testa alla classifica a punteggio pieno (9 punti) in compagnia di Cerea (affrontato all'esordio da Vicenza) e Arzignano, mentre la seconda squadra del sodalizio del presidente Andrea Ostuzzi ha festeggiato sabato scorso la prima vittoria contro il C9 Arco Riva che ha regalato i primi tre punti dell'annata.

«Ci stiamo allenando bene - commenta coach Caron - e l'infermeria inizia per fortuna a svuotarsi un po'. Peschiera è una squadra ben attrezzata che fin qui ha colto solo vittorie. Sarà tosta, ma affronteremo la gara consapevoli dei nostri obiettivi».

A dirigere l'incontro saranno il primo arbitro Marco Zanon e il secondo arbitro Vincenzo Bruno.

IL PROGRAMMA DELLA QUARTA GIORNATA d'andata del girone D di serie B2 femminile:

Marzola Trento-Gps Volley Group

Bassano Volley-Trentino Energie Argentario

Team Volley 2007-Walliance Ata Trento

Us Torri-Anticoforno Olympia

Orotig Peschiera-Vicenza Volley

Arzignano-Isuzu Cerea

C9 Arco Riva-Laserjet Orgiano

LA CLASSIFICA DOPO LA TERZA GIORNATA:

Isuzu Cerea, Orotig Peschiera, Arzignano 9, Bassano Volley, Trentino Energie Argentario, Anticoforno Olympia 6, Gps Volley Group 5, Marzola Trento 4, Laserjet Orgiano, Teamvolley 2007, Vicenza Volley 3, Walliance Ata Trento, C9 Arco Riva, Us Torri 0.