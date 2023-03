Pallavolo, serie B2 femminile: il Vicenza Volley sfida l'Arzignano

E' la volta del derby in serie B2 femminile per le giovani di Vicenza Volley, che sabato 11 marzo 2023 alle ore 21 nella palestra del liceo scientifico " G. B. Quadri" in viale Arturo Ferrarin a Vicenza affronteranno l'Arzignano nel duello tutto berico del girone D. Gli arbitri designati sono Federica Frighetto e Simone Natale.



Le ospiti occupano l'ottavo posto con 26 punti, il doppio delle promesse allenate daEd è quest'ultimo che presenta l'incontro in programma.«Ci aspetta un altro derby provinciale - spiega Caron -; abbiamo l'obbligo di fare punti anche se la testa è proiettata anche alla finale territoriale under 18 di domenica pomeriggio 12 marzo 2023. Ce la metteremo tutta, ma potremmo anche ruotare dando spazio a chi gioca meno; proveremo a far punti nuovamente dopo la bella prestazione di sabato scorso a Galliera Veneta».