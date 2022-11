Volley, serie B2 femminile girone D: per le giovani di Vicenza Volley ostacolo Bassano Volley

Impegno casalingo per le giovani di Vicenza Volley nel campionato di serie B2 femminile (girone D). Sabato 19 novembre 2022 alle 21 nella palestra del liceo Quadri (viale Arturo Ferrarin) la formazione biancorossa allenata da Roberto Caron affronta il Bassano Volley, terza forza del campionato con 13 punti, mentre Vicenza fin qui ha conquistato una sola vittoria.

«Affronteremo - spiega coach Caron - una squadra ben organizzata e che ha disputato un ottimo inizio di campionato. Arriviamo a questo match avendo fatto piccoli passi avanti, pur consapevoli che non sono ancora abbastanza per affrontare le squadre più strutturate della categoria. Stiamo lavorando per ridurre questa differenza e mi aspetto un ulteriore passo in avanti in termini tecnici e caratteriali».

A dirigere l'incontro saranno il primo arbitro Andrea Benedetti e il secondo arbitro Luca Pierdomenico.