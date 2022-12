Volley, Serie B2 femminile girone D: per le giovani di Vicenza Volley derby provinciale contro Gps Volley Group

Altro derby provinciale per le giovani di Vicenza Volley nel campionato di serie B2 femminile (girone D), con le ragazze di Roberto Caron che scenderanno in campo sabato 3 dicembre 2022 alle 21 nella palestra del liceo "Quadri" di Vicenza (viale Arturo Ferrarin) contro il Gps Volley Group nella nona giornata d'andata. Le ospiti occupano il nono posto in classifica con 11 punti, mentre Vicenza è terz'ultima a quota 3.

«San Vito - osserva coach Caron - arriva da noi forte di una bella prestazione offerta nella scorsa partita, noi invece veniamo da una partita opaca e dovremo cercare di invertire la rotta. Mi aspetto un match impegnativo, ma faremo di tutto per fare in modo che l'ago della bilancia penda dalla nostra parte».

Dirigeranno l'incontro il primo arbitro Alberto Fior e il secondo arbitro Riccardo Scarabello.