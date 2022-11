Volley, serie B2 femminile girone D: le giovani di Vicenza cedono contro Bassano (0-3) e perdono il derby

Sconfitta in tre set per le giovani di Vicenza Volley nel campionato di serie B2 femminile, con la squadra di Roberto Caron battuta 3-0 in casa dal Bassano Volley.

«Bassano - commenta coach Caron - è una bella squadra, organizzata molto bene, al livello delle prime forze del campionato come Peschiera e Cerea e che ha giocato una buona partita. Nonostante il risultato negativo, abbiamo disputato un buon match, con progressi ulteriori rispetto a sabato scorso soprattutto nell'agonismo. Nella prima parte del primo set ce la siamo giocata alla pari e nel complesso l'atteggiamento in difesa è stato molto aggressivo. Dobbiamo lavorare molto di più sul contrattacco e lo faremo».

VICENZA VOLLEY-BASSANO VOLLEY, 0-3 (16-25, 13-25, 14-25)

VICENZA VOLLEY: Barbera, Bertollo 10, Jotov 2, Dinelli 7, Voltano 1, Kovacevic 4, Gulino (L), Seck 5, Guastella.

IN PANCHINA: Andreis, Toniolo, Filippi (L).

ALLENATORI: Caron-Borini

BASSANO VOLLEY: Dissegna 11, Milani 5, Stello 4, Tartaglia 23, Fiorese 5, Panozzo 8, Nalon (L).

IN PANCHINA: Comunello, Lunardon, Bittante, Poser, Canevaro, Garbo (L).

ALLENATORI: Bianchi-Lanza

ARBITRI: Benedetti e Pierdomenico