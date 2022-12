Volley, Serie B2 femminile girone D: domenica 11 dicembre 2022 il derby tra vivai: Us Torri-Vicenza Volley

Derby tra vivai provinciali in B2 femminile, con le giovani di Vicenza Volley che affronteranno l'Us Torri nel match in programma domenica alle 17 e 30 a Torri di Quartesolo e valido per la decima giornata d'andata del girone D.

«Domenica - spiega Roberto Caron, tecnico della formazione di Vicenza Volley - ci confronteremo con una nostra pari età e il duello sarà un motivo per capire il lavoro fatto finora dandoci input importantissimi, anche per il nostro cammino in under 18 dove entrambe le formazioni sono serie candidate al titolo provinciale e dove nel primo confronto l'ha spuntata il Torri».

In classifica, Vicenza Volley è penultima con 3 punti, conquistati con le trentine dell'Arco Riva, battute anche dal Torri che ha espugnato al tie break anche il campo del Trentino Energie Argentario e ora è terz'ultimo con 5 punti.

Dirigeranno l'incontro il primo arbitro Martina Merlo e il secondo arbitro Daniela Imbevaro.