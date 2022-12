Volley, Serie B2 femminile: derby amaro per Vicenza Volley, festeggia l'Us Torri (3-1)

Un derby sentito e combattuto, dove non è bastata un'ottima partenza per far pendere l'ago della bilancia a proprio favore. In B2 femminile, lo scontro provinciale tra vivai ha visto il Vicenza Volley cedere 3-1 a domicilio dell'Us Torri in un nuovo duello tra i due gruppi di base under 18.

«Siamo entrati in campo con il piglio giusto - commenta il coach biancorosso Roberto Caron - vincendo il primo set dove eravamo sempre avanti. Nel secondo siamo partiti sotto, abbiamo reagito ma non siamo riusciti a conquistare il parziale; la seconda parte del match è stata combattuta, lottata punto a punto in un match dove complessivamente a mio avviso i particolari hanno fatto la differenza. Dobbiamo lavorare tanto».

TABELLINO - US TORRI-VICENZA VOLLEY 3-1 (23-25, 25-20, 25-22, 25-21)

US TORRI: Mangano 1, Barro 9, Konate 8, Piron 13, Barbieri 21, Cimarelli 1, Fanfani (L), Frigo 4, Magnani 5, Parise. N.e.: Dalla Vecchia, Bonotto, Ciucci (L).

ALLENATORE: Giovannetti

VICENZA VOLLEY: Kovacevic 2, Jotov 13, Barbera 1, Bertollo 11, Andreis 16, Voltan 6, Andreatta (L), Seck 2, Dinelli 1, Guastella. N.e.: Toniolo, Nicolin.

ALLENATORE: Caron

ARBITRI: Merlo e Imbevaro