Volley, Serie B2/D femminile: per le giovani di Vicenza Volley derby esterno contro Arzignano

Derby provinciale per le giovani di Vicenza Volley in serie B2 femminile (girone D), con biancorosse di scena sabato 12 novembre 2022 alle ore 20 e 30 al PalaTezze di Arzignano per sfidare le padrone di casa nella sesta giornata d'andata.

La squadra di Roberto Caron (tre punti in classifica) è reduce dal ko interno contro il Team Volley 2007 e ora prova a reagire contro un avversario a quota nove e situato a metà classifica.



«Affrontiamo una squadra esperta - spiega Caron - che da qualche anno affronta la categoria e ha alcuni elementi navigati, anche se finora forse ha raccolto meno risultati di quanto sperato. Noi invece arriviamo da una settimana carica di impegni agonistici con il settore giovanile, abbiamo giocato anche mercoledì e ci metteremo il massimo impegno cercando di ottenere un risultato migliore di sabato scorso».dell'incontro,