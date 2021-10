Volley, Serie A3: sabato 9 ottobre torna al palazzetto di Montecchio Maggiore la pallavolo maschile

Quello che si gioca a Montecchio Maggiore (Vicenza) sabato 9 ottobre 2021 è l'anticipo della prima giornata del campionato di serie A3 Credem Banca. La squadra di casa, il Sol Lucernari, affronta ViVi Banca Torino.

Gli arbitri designati sono Selmi e Mesiano. Al video check: Gioia. Segnapunti: Chimetto.

La società castellana ricorda che il palasport "Carlo Collodi" è accessibile al pubblico per il 50% con green pass. Il biglietto intero costa 7 euro e il ridotto 5 (under 18 e over 65).

IL COACH DI PIETRO SUONA LA CARICA

«I ragazzi sono in forma e sono pronti a iniziare questa nuova stagione, finalmente davanti al nostro pubblico - ha affermato prima della gara coach Mario Di Pietro -. E questo ci dà grande entusiasmo per la prima partita».

«L’avversario è pericoloso - continua Di Pietro -: una squadra molto rinnovata rispetto l’anno scorso, con giovani e con grandi altezze e ottimi giocatori, fra cui l’opposto Umek, lo schiacciatore Trojansky e la conferma dello scorso anno Richieri. Noi siamo fiduciosi: stiamo migliorando di partita in partita, di allenamento congiunto in allenamento congiunto e ci aspettiamo un’ottima prestazione sabato e, ripeto, davanti al nostro pubblico non vediamo l’ora di cominciare questo nuovo campionato».

LE ALTRE PARTITE DI A3 DEL GIRONE BIANCO

Le altre partite del Girone Bianco in cui è inserita la squadra maschile di Montecchio Maggiore sono: sabato 9 ottobre alle 20 e 30 si sfidano Tinet Prata di Pordenone e Med Store Tunit Macerata; alla stessa ora la neopromossa Monge-Gerbaudo Savigliano con la Sa.Ma. Portomaggiore. Domenica 10 ottobre alle 18 le altre partite: il faccia a faccia tra Videx Grottazzolina e la matricola Volley 2001 Garlasco; poi l’incontro tra la Gamma Chimica Brugherio e la neopromossa Geetit Bologna. E ancora il confronto tra Vigilar Fano e Volley Team San Donà di Piave, ma anche il match che vede opposte Da Rold Logistics Belluno, reduce dall’acquisizione del titolo sportivo di UniTrento, e l’Abba Pineto.