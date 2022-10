Volley, serie A2 femminile: SR Ipag Montecchio in trasferta a Perugia

Dopo un avvio entusiasmante di campionato, con la vittoria netta in casa contro Anthea Vicenza, Unione Volley Montecchio Maggiore – Ipag Sorelle Ramonda si prepara ad affrontare la sua prima trasferta stagionale. Domenica 30 ottobre 2022 giocherà al PalaPellini contro la 3M Pallavolo Perugia, vogliosa di riscatto dopo la sconfitta con San Giovanni in Marignano.

COACH SINIBALDI: «UN ORGANICO COESO E' UN'ARMA IN PIU'»

«Ci aspettiamo una squadra diversa dal Perugia che ha perso la settimana scorsa, sicuramente più aggressiva e diversa nella formazione – dice Marco Sinibaldi, coach di Ipag Ramonda -. Le nostre avversarie saranno caricate a mille non solo perché giocheranno davanti al loro pubblico, ma anche perché questo sarà il loro primo match in casa nella serie cadetta dopo aver vinto il campionato».

«Noi ci stiamo preparando con tutte le contromisure per neutralizzare la loro azione - continua Sinibaldi -, ma tirando un po’ il fiato nella prima settimana regolare dopo quella intensa del torneo Mimmo Fusco e altre sovraccaricate da allenamenti e impegni. In questi giorni abbiamo curato i piccoli dettagli, che possono fare la differenza, e spalmato bene i carichi di lavoro».

«Dal match con Anthea Vicenza porto con me due certezze - spiega il coach di Montecchio -. Una è il recupero di Alice Tanase, che ha tenuto bene per una gara intera dall’infortunio. La seconda è l’affiatamento della squadra, comprese le ragazze sedute in panchina. E un organico coeso è sempre un’arma in più».