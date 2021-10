Volley, serie A2 femminile: Anthea Vicenza in anticipo a Milano contro il Club Italia Crai

Terza giornata in anticipo per l’Anthea Vicenza, che sabato insegue la prima vittoria stagionale nel campionato di A2 femminile (girone B) scendendo in campo alle 16 al centro Fipav Pavesi di Milano contro le azzurrine del Club Italia CRAI.

La formazione federale è allenata da Marco Mencarelli e in questo avvio di campionato ha inizialmente osservato il turno di riposo poi ha ceduto 3-0 nell’esordio esterno sul campo della Tecnoteam Albese Volley Como. Nel primo impegno stagionale, il Club Italia CRAI è sceso inizialmente in campo con Pelloia in palleggio, Adelusi (11 punti) opposta, Nervini e Ituma in banda, Acciarri (10 punti) e Marconato centrali e Ribechi libero. Il gruppo è interamente giovanile seppur sostanzialmente eterogeneo nelle sue età, con atlete nate tra il 2002 e il 2006. Otto ragazze hanno fatto parte della rosa dell’Italia under 18 protagonista ai Mondiali in Messico centrando la medaglia d’argento.

IL VICENZA VOLLEY DI B2 GIOCA IN CASA CON OFFICINA IMMAGINI TERMAL

Nuovo avversario padovano per le giovani di B2 del Vicenza Volley, reduci dall’onorevole ko inaugurale sul campo di Battaglia Terme. Sabato alle 20,30 la formazione allenata da Claudio Feyles sfiderà l’Officina Immagini Thermal nel match della seconda giornata d’andata del girone E. Teatro della sfida, il rettangolo di gioco della palestra della scuola Quadri di via Carducci a Vicenza.