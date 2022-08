Volley, serie A2 femminile: al Vicenza Volley completato lo staff di coach Ivan Iosi con il suo vice Mattia Borini

E' stato definito lo staff tecnico che supporterà il lavoro dell'allenatore di Anthea Vicenza Volley, Ivan Iosi, originario della Val Chiavenna. Il suo vice sarà Mattia Borini, milanese classe 1996 reduce da cinque stagioni alla Pcg Bresso Volley (curando tra l'altro under 19, under 18 e under 16 femminile come primo allenatore), mentre nella scorsa stagione ha ricoperto il ruolo di secondo allenatore e scoutman in serie D maschile alla Pallavolo Milano Vittorio Veneto e nelle formazioni maschili under 19, under 15, under 13 e under 12.

La preparazione fisica sarà curata da Stefano Marconi (di ritorno in biancorosso), con Francesca Ghirini nel ruolo di fisioterapista. Infine, un tris di conferme: lo scoutman Giorgio Tomasetto, il team manager Stefano Campana e il dirigente accompagnatore Paolo Poli (lo scorso anno nello staff tecnico biancorosso come assistente).



LA DS MARIELLA CAVALLARO SUI NUOVI DIRIGENTI DI VICENZA VOLLEY

«Mattia Borini - spiega il direttore sportivo Mariella Cavallaro - è un allenatore giovane, molto preparato, professionale, intraprendente, ha come volontà quella di diventare un allenatore professionista della massima serie e ha visto nell'ambiente di Vicenza Volley con lo staff guidato da Ivan Iosi un ambiente adatto ai suoi sogni. Inoltre, sarà un elemento prezioso nel grande lavoro necessario a livello tattico per preparare le partite».

Giorgio Tomasetto è uno dei migliori scoutman d'Italia e rappresenta un profilo di alto spessore nel suo ruolo, oltre ad aver centrato una promozione in A1 con Padova e aver vinto uno scudetto con Conegliano».

«Il preparatore atletico Stefano Marconi - prosegue il direttore sportivo - è anche un allenatore di terzo grado, aveva lavorato con noi negli anni scorsi e ora è un gradito ritorno».

E aggiunge Mariella Cavallaro: «Francesca Ghirini, fisioterapista, aveva iniziato a collaborare con noi nella scorsa stagione e ora è promossa a pieno titolo. E' stata considerata molto brava e preparata dalle giocatrici e dalla società e la accogliamo nello staff. E' una professionista molto solare e propositiva, molto attenta a mantenere in equilibrio le problematiche delle varie giocatrici».

«Paolo Poli sarà il dirigente accompagnatore - conclude Cavallaro -, è con noi da anni ed è un punto di riferimento importantissimo per la società, facendo da traìt d'union tra dirigenza e gruppo sportivo. E' una persona che sa dare molto sotto il profilo umano e di aiuto concreto in palestra. Stefano Campana, tra i vari compiti che svolge, è il team manager della squadra, ruolo che aveva già ricoperto nella scorsa stagione, predisponendo con precisione tutti gli impegni della serie A e organizzando le trasferte. Grande professionista, è anche una fetta importante dell'intera organizzazione societaria».

Sotto il vice allenatore della prima squadra, il milanese Mattia Borini, con l'ultima maglia della scorsa stagione