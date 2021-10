Volley, serie A2: ed è subito derby Anthea Vicenza-Ipag SR Montecchio Maggiore

Il palasport di Vicenza, domenica 17 ottobre 2021 alle 17 sarà teatro della sfida tra l’Anthea Vicenza e l’Ipag Sorelle Ramonda Montecchio Maggiore. La partita è valida per la seconda giornata d’andata del girone B di A2 femminile e segna il ritorno della città del Palladio in serie A, rinverdendo una storia gloriosa. Inoltre, si tratta anche della “prima” casalinga in categoria del sodalizio societario guidato dal presidente Andrea Ostuzzi, oltre a essere il debutto interno della squadra di Luca Chiappini che può riabbracciare il pubblico biancorosso. Domenica scorsa l’Anthea è stata sconfitta 3-0 a Lignano dalla più quotata CDA Talmassons, mentre Montecchio ha conquistato un punto interno contro Mondovì; così, al PalaGoldoni una delle due formazioni potrà firmare la prima vittoria della stagione.

GLI ARBITRI DEL DERBY ANTHEA VICENZA-IPAG SR MONTECCHIO

A dirigere l’incontro tra Anthea Vicenza e Ipag Sorelle Ramonda Montecchio saranno il primo arbitro Emilio Sabio e il secondo arbitro Anthony Giglio.

LA SECONDA GIORNATA DI CAMPIONATO DI SERIE A2 FEMMINILE

Questo il programma della seconda giornata d’andata del girone B di serie A2 femminile (domenica ore 17):

Lpm Bam Mondovì-Eurospin Ford Sara Pinerolo

Itas Ceccarelli Group Martignacco-CDA Talmassons

Tecnoteam Albese Volley Como-Club Italia CRAI

Anthea Vicenza-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania-Egea Pvt Modica

Riposa: Ranieri International Soverato

LA CLASSIFICA DI SERIE A2 GIRONE B

CDA Talmassons, Eurospin Ford Sara Pinerolo, Ranieri International Soverato, Itas Ceccarelli Group Martignacco 3, Lpm Bam Mondovì 2, Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 1, Club Italia CRAI, Egea Pvt Modica, Tecnotam Albese Volley Como, Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania, Anthea Vicenza 0.

I BIGLIETTI PER ANTHEA-IPAG SORELLE RAMONDA

I biglietti per la partita Anthea Vicenza-Ipag Sorelle Ramonda Montecchio avranno un costo di 10 euro (intero) e di 5 euro per il ridotto riservato ai giovani dai 12 ai 18 anni, mentre per diversamente abili e un accompagnatore l’ingresso è gratuito. Le prevendite presso la biglietteria del PalaGoldoni sono iniziate venerdì pomeriggio; la stessa biglietteria aprirà domenica alle 16 per l’acquisto dei biglietti e per il ritiro degli accrediti e degli abbonamenti. Si ricorda che per l’accesso al palazzetto è obbligatorio il Green Pass.