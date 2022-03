Volley giovanile: Vicenza Volley under 18 domenica 27 marzo a Bassano in finale territoriale con il Torri

Prosegue a gofie vele il cammino della formazione under 18 femminile di Vicenza Volley, fresca della conquista della semifinale territoriale. Mercoledì sera, infatti, le giovani biancorosse allenate da Claudio Feyles e Igor Guidotto hanno superato 3-0 l’Agb Tigers Bassano, conquistando il pass per la finale che si disputerà domenica 27 marzo 2022 proprio a Bassano del Grappa (ore 17,30) contro l’Us Torri.

«Come accaduto negli altri due incontri stagionali – osserva coach Feyles – la vittoria (con il Bassano, ndr) è stata netta con un primo set dominato, un secondo con un recupero importante dal 14-21 al 23-21 e vinto ai vantaggi, poi un terzo gestito in tranquillità. Ora in finale ci attende il Torri, detentore del titolo under 17 della scorsa stagione e dunque favorito per la vittoria. In stagione regolare, però, ha regnato l’equilibrio con un doppio tie break (uno vinto per parte), quindi a mio avviso l’esito della finale dipenderà molto dall’approccio alla gara e dalla cura dei particolari».



TABELLINO- VICENZA VOLLEY-AGB TIGERS BASSANO, 3-0 (25-10, 26-24, 25-18)

VICENZA VOLLEY: Del Federico, Grecea, Dal Cero, Bertollo, Dinelli, Piovan, Roviaro, Banu, Tavella, Andreatta (L), Guerriero (L). N.e.: Barbera, Seck. All.: Feyles-Guidotto

AGB TIGERS BASSANO: Carraro, Lunardon, Canevaro, Sgarbossa, Bordignon, Bonotto, Tosin, Petucco, Bonotto, Garbo (L). All.: Garbo



ARBITRO: Inzaina