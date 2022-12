Volley femminile, Serie B2/D: le giovani di Vicenza Volley lottano ma cedono al Gps Volley Group (0-3)

Va al Gps Volley Group il derby vicentino di sabato in B2 femminile, con le giovani di Vicenza Volley che si sono arrese sul 3-0 tra le mura amiche della palestra del liceo Quadri di Vicenza. Per le biancorosse, non è bastata una buona prova.

«Siamo entrati in campo - commenta coach Roberto Caron - con una determinazione diversa rispetto al sabato precedente. I primi due set li abbiamo giocati bene, mettendo in difficoltà l'avversario. In particolare, nel secondo abbiamo sempre condotto nel punteggio e un paio di incertezze nel finale ci sono costate il parziale, poi nel terzo set siamo caduti sotto i colpi di una squadra più forte».

Domenica alle 17 e 30 altro derby sul campo dell'Us Torri in una sfida tra vivai.

TABELLINO - VICENZA VOLLEY-GPS VOLLEY GROUP 0-3 (18-25, 24-26, 12-25)

VICENZA VOLLEY: Barbera 1, Voltan 6, Martinez 7, Bertollo 6, Digonzelli 8, Andreis 7, Andreatta (L). N.e.: Kovacevic, Guastella, Seck, Piovan, Gulino (L). All.: Caron-Borini

GPS VOLLEY GROUP: Ramingo 16, Borriero 8, Bazzoli 9, Cengia 10, Gottardo 6, Franchetto 3, Bravi (L), Lotto 2, Sacchetto (L). N.e.: Zuccollo, Marini, Battistella, Bedin. All.: Viale

ARBITRI: Fior e Scarabello.