Volley femminile: in A2 per l’Anthea Vicenza trattative avanzate per Kavalenka e Hardeman

E’ servita l’esperienza di un anno in serie A2: un progetto che il presidente di Vicenza Volley Andrea Ostuzzi porta avanti da sei anni con il partner Anthea e tanti imprenditori vicentini che sostengono l’iniziativa pallavolistica di vertice. Se è stata una beffa perdere la categoria per differenza set, alla fine il presidente è riuscito ad aggiudicarsi il titolo vacante di una squadra (Aragona) che si è ritirata dalla lega di A femminile e a piazzare altrove il titolo di B1 (qui su VicenzaToday).

La prima azione messa a segno dalla società berica nell’assetto della prima squadra è stato il cambio di allenatore: Luca Chiappini ha lasciato e al suo posto è arrivato Ivan Iosi.

Nei giorni scorsi hanno salutato la città del Palladio la giovane e promettente centrale Rachele Nardelli, la palleggiatrice Chidera Eze Blessing e un paio di giorni fa anche la schiacciatrice di esperienza Jasmine Rossini.

La direttrice sportiva Mariella Cavallaro è al lavoro e sul suo taccuino sarebbero segnati due nomi importanti degni di una squadra che punta in alto, quelli delle due straniere: la nazionale portoghese di origine bielorussa Julia Kavalenka (opposto classe 1999, 193 centimetri) ora impegnata nella Silver League, una giocatrice da 20 punti di media a partita; e la talentuosissima schiacciatrice americana Leah Hardeman, classe 1995, alta appena 178 centimetri ma dall’elevazione atletica in attacco da record mondiale: arriva a 320 centimetri!

La prima si trasferirebbe da Ravenna (compagna di squadra di Flavia Assirelli -ex capitano di Vicenza-, ma l’ultimo anno l’ha disputato ad Altino Volley) e la seconda da Mondovì (dove gioca da due anni).

Cavallaro non ha fatto nomi, la società nemmeno, ma le notizie di mercato danno trattative in corso che sarebbero a buon punto. Entrambe le due straniere dopo aver giocato nella serie A francese hanno accumulato due anni di esperienza in A2 nel campionato italiano di Lega Volley Femminile.

Sotto la "figurina" di Julia Kavalenka in maglia del Portogallo (foto: sito ufficiale CEV)