Volley femminile: coach Luca Chiappini resta in A2 e “si consola” con Soverato

Il tecnico umbro Luca Chiappini dopo aver chiuso con Anthea Vicenza Volley ha firmato con Soverato, piazza da diverso tempo in serie A2. Contattato dalla società del presidente Matozzo ha subito accettato l’incarico apprezzando molto il lavoro del club della provincia di Catanzaro.



L’esperto allenatore umbro a Vicenza ha lavorato tre anni portando il club berico dalla B1 alla A2: fatale la retrocessione in una stagione molto difficile caratterizzata dalla seconda ondata di covid.Chiappini, che vive a Valdobbiadene (Treviso), ha allenato in serie A1, ma anche in Finlandia per alcuni anni e in Kazakhstan, paesi in cui ha fatto molto bene. La sua passione per il volley, che l'ha portato al professionismo, è nata dal gioco: in goventù è stato un ottimo palleggiatore.