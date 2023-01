Volley B2 femminile: le giovani di Vicenza Volley subiscono il KO in casa con le trentine di Argentario

Inizia con un KO il 2023 delle giovani di Vicenza Volley, battute 3-0 in casa dal Trentino Energie Argentario nella penultima giornata d'andata del girone D di serie B2 femminile.

«Per due set - commenta il tecnico biancorosso Roberto Caron - abbiamo subìto il gioco dell'avversario, che ci ha punito con una sequenza di palloni corti. Noi abbiamo commesso qualche errore di troppo e abbiamo avuto un po' di scollamento collettivo, frutto anche di un po' di discontinuità di allenamento. Solamente nel terzo set siamo entrati in campo con determinazione, facendo molto bene in battuta e in rigiocata; peccato perché questo parziale poteva andare in modo diverso, un paio di episodi ci hanno un po' penalizzato».

TABELLINO - VICENZA VOLLEY-TRENTINO ENERGIE ARGENTARIO, 0-3 (13-25, 17-25, 23-25)

VICENZA VOLLEY: Kovacevic 2, Dinelli 7, Bertollo 7, Andreis 16, Voltan 2, Guastella 1, Andreatta (L), Toniolo 4, Bittante 2. N.e.: Piovan, Jotov, Roviaro, Gulino (L).

ALLENATORE: Caron-Borini

TRENTINO ENERGIE ARGENTARIO: Bonafini 7, Buratti 2, Pucnik 22, Costalunga 10, Sfreddo 7, Paoli 7, Battistoni (L). N.e.: Santi, Tscholl.

ALLENATORE: Martinez

ARBITRI: Cadamuro e Vendramin



