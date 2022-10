Volley, B2 femminile: le giovani di Vicenza Volley non hanno avuto scampo a Orgiano

Non c'è scampo per le giovani di Vicenza Volley nella prima trasferta stagionale in B2 femminile, con le biancorosse battute sabato 3-0 a Orgiano dalla più navigata Laserjet. L'organico giovanile del sodalizio vicentino è stato giocoforza ancora più "green" complice due defezioni forzate che hanno portato alla convocazione di due giovanissime classe 2007.

«Orgiano è troppo forte rispetto a noi in questo momento - commenta coach Roberto Caron - avevamo due defezioni importanti. Abbiamo giocato benino il primo set, poi nel secondo abbiamo conquistato un discreto risultato a livello di prestazione, mentre la terza frazione è stata a senso unico per la Laserjet».

LASERJET ORGIANO-VICENZA VOLLEY, 3-0 (25-16, 25-22, 25-12)

LASERJET ORGIANO: Tomasia 11, Ostuni 10, Bertelle 13, Zago 7, Marta 5, Tomaiuolo 9, Franchetto (L), Fiocchi. N.e.: Rizzo, Bianco, Donadello, De Gasperi, Carli (L). Allenatore: Delia

VICENZA VOLLEY: Guastella 5, Bertollo 5, Kovacevic 4, Seck 6, Andreis 10, Voltan 2, Andreatta (L), Bittante, Dinelli. N.e.: Nicolin, Toniolo, Piovan, Gulino (L). Allenatori: Caron-Catapano

ARBITRI: Salvan e Fascina