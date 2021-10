Le giovani del Vicenza Volley perdono con onore nell’esordio in B2 a Battaglia Terme 

Un buon debutto contro un avversario più esperto, con una sconfitta che non cancella la bella prestazione, obiettivo principale per una squadra giovane come quella biancorossa. Non sono mancati gli applausi per le ragazze di B2 del Vicenza Volley, seconda formazione del sodalizio presieduto da Andrea Ostuzzi e che vede la prima squadra militare in A2.



I talenti allenati da Claudio Feyles hanno esordito a Battaglia Terme (Padova) contro la C.B.M.S. Rio, formazione che poteva contare anche su elementi che hanno militato in categoria superiore e che si è imposta per 3-0, chiudendo di misura il primo set (25-23) e poi con un doppio 25-19.«Le ragazze - spiega coach Feyles - hanno mostrato un atteggiamento positivo, con molta attenzione e tanta aggressività in battuta e in attacco. Abbiamo giocato una gara forse al di sopra delle nostre attuali possibilità e sono contento della prestazione. Abbiamo giocato a viso aperto, poi nel finale usciva sempre la maggior esperienza dell’avversario».