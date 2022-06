Volley, A3: il vicentino Massimo Ostuzzi resta al Da Rold Logistics Volley Team Belluno

Lo schiacciatore vicentino Massimo Ostuzzi, 23 anni (193 centimetri di altezza), laurea in matematica pura, ha firmato per rimanere a giocare a Belluno in serie A3 al DLR Volley Team di cui è presidente proprio Sandro Da Rold, vicepresidente Andrea Gallina e direttore generale Franco Da Re. Primo allenatore è Luigi Schiavon, suo vice Lorenzo Nesello.

Il giovane Ostuzzi (classe 1999) farà parte quindi della rosa biancoblù anche per la stagione 2022-2023: ottime nell’ultimo anno le sue percentuali in attacco e il suo rendimento pressoché costante. Il suo contributo è stato determinante per la salvezza. L’obiettivo del DRL Volley Team per la stagione entrate sono i play off promozione.