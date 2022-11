Volley A3, il Sol Lucernari vince al tie break contro Garlasco

Dopo più di 2 ore di partita arriva una bellissima e incredibile vittoria per i ragazzi del Sol Lucernari. Una partenza contratta pareva pendere la partita a favore degli ospiti, ma dopo una bellissima reazione nel secondo set il Montecchio riesce a tenere testa alla forte formazione ospite e lotta su ogni pallone andando a conquistare 2 punti fondamentali in chiave classifica.

Una prestazione diesel per i ragazzi di coach Di Pietro, che inizialmente subiscono il muro e il gioco avversario, ma poi trascinati da un Mancin in versione super, per lui 30 punti, e dai propri centrali a muro riesce a ribaltare la partita e vincere al tie break meritatamente.

Adesso si inizia a pensare alla trasferta contro la Geetit Bologna valida per la 7°giornata del campionato di serie A3 “Credem Banca”, per continuare a sognare e trovare punti importantissimi per la classifica.