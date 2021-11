Vicenza Volley battuto in B2 dall'Eagles Vergati Sarmeola, successo invece in under 18

Una vittoria e due sconfitte. E’ questo il bilancio del week end di gare del vivaio di Vicenza Volley, impegnato su più fronti. Partendo dall’alto, le giovani biancorosse impegnate in B2 femminile hanno ceduto 3-0 in casa all’Eagles Vergati Sarmeola.

«C’era troppa differenza di esperienza e tecnica - commenta coach Claudio Feyles - a favore della squadra ospite, che ha atlete che hanno militato anche in categorie superiori. Nonostante un buon approccio alla gara e aver cercato in tutti i modi di mettere in difficoltà l'avversario, soprattutto nel secondo set, il risultato non è mai stato messo in discussione; nel terzo set c'è stato purtroppo un vistoso calo di tensione e motivazioni, che non è spiegabile in relazione a quanto fatto di buono nei set precedenti. Non era questa la gara dove cercare set e punti, quindi si volta subito pagina e si torna in palestra pensando alla prossima gara”. Sabato alle 21 trasferta a Orgiano contro la Laserjet.



ANCHE IN SERIE C SCONFITTA IN CASA CON IL CUS VENEZIA

In serie C, invece, esordio con sconfitta per le ragazze di Igor Guidotto e Massimo Canal, che hanno ceduto 3-0 in casa al Cus Venezia. «E’ stata - commenta coach Guidotto - una gara difficile contro una squadra ben più attrezzata, con giocatrici che da anni militano in questa categoria. Siamo partiti bene fino intorno a quota dieci del primo set, poi sono emerse le qualità dall’altra parte della rete, soprattutto in battuta e a muro. Noi, invece, siamo stati troppo molli e con un atteggiamento arrendevole e non siamo riuscite a impensierire le aversarie: infatti i punteggi sono netti e senza possibilità di equivoco. Qualche buono scambio c’è stato, ma troppo poco per combattere con successo in serie C».

SUCCESSO IN UNDER 18: VICENZA VOLLEY BATTE ARZIGNANO 3-0

Sorride, infine, l’under 18, che continua il proprio bel cammino grazie al 3-0 interno contro Arzignano in un match rivelatosi semplice e che ha permesso di ruotare tutte le ragazze a disposizione.

Risultati



Serie B2 femminile girone E - VICENZA VOLLEY-EAGLES VERGATI SARMEOLA, 0-3

(15-25, 20-25, 13-25)

VICENZA VOLLEY: Grecea 3, Dal Cero 3, Tavella 2, Pegoraro 5, Bertollo 8, Munaron 6, Fiocchi 1, Del Federico, Piludu, Ostuzzi (L). N.e: Amoah, Andreatta (L). All.: Feyles-Canal



Serie C femminile - VICENZA VOLLEY-CUS VENEZIA ANTENORE ENERGIA, 0-3

(16-25, 7-25, 12-25)

VICENZA VOLLEY: Grecea 4, Piludu 1, Cestaro 1, Coumba 5, Dinelli 3, Banu 5, Roviaro 2, Guerrero (L). N.e: Piovan, Consagra, Barbero. All.Guidotto-Canal



Under 18 femminile - VICENZA VOLLEY-ARZIGNANO 3-0

(25-8, 25-15, 25-15)

VICENZA VOLLEY: Del Federico, Piludu, Consagra, Dal Cero, Bertollo, Dinelli, Piovan, Seck, Roviaro, Amoah, Banu, Tavella, Guerriero (L), Andreatta (L). All.: Feyles-Guidotto