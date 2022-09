Vicenza Volley: al via la preparazione della squadra delle giovani di B2

Oltre alla prima squadra che milita nel campionato di serie A2 femminile, in casa Vicenza Volley ha preso il via anche la preparazione della formazione di B2 femminile, che anche quest'anno sarà composta da giovani talenti. Sono 14 le ragazze, tutte nate tra il 2005 e il 2006, che lavoreranno sodo sotto la guida dello staff tecnico capitanato da Claudio Feyles, anche direttore tecnico del settore giovanile del sodalizio. Ad affiancarlo, due tecnici: Roberto Caron e Mattia Borini (quest'ultimo anche vice di Ivan Iosi in A2), mentre lo staff è completato dai fisioterapisti Samuele Iorengo e Francesca Ghirini e dai dirigenti Mario Gulino e Giovanna Dal Martello.

«Gli obiettivi stagionali - commenta coach Feyles - sono sempre legati in primis alla crescita tecnica individuale e poi di squadra. Se ciò dovesse avvenire, credo che potremmo lottare per la salvezza in B2 e per riconfermarci tra le migliori squadre under 18 del Veneto, poi come sempre quando si tratta di squadre così giovani molto dipende da come cresceranno in questi mesi. Tante di queste ragazze le ho già allenate l'anno scorso, quindi partiamo più avanti su tanti aspetti come ad esempio la cultura del lavoro il palestra. Anche le ragazze nuove sono state selezionate non solo per le loco capacità pallavolistiche, ma anche per la loro mentalità e predisposizione al lavoro e al sacrificio. Il livello del gruppo è omogeneo, per cui se da un lato ci sarà molta competizione interna e questo favorirà la crescita individuale e di squadra, dall'altro vorrà dire che avremo più soluzioni nel nostro gioco».

LA ROSA DI SERIE B2 FEMMINILE DI VICENZA VOLLEY:

Gabriella Guastella 2006 palleggiatrice, Alessia Barbera 2005 palleggiatrice, Vera Bertollo 2005 schiacciatrice, Alessia Andreis 2005 schiacciatrice, Coumba Seck 2005 opposta, Laura Jotov 2006 opposta, Zoe Toniolo 2006 schiacciatrice, Ilaria Dinelli 2005 schiacciatrice, Emma Piovan 2005 schiacciatrice, Gioia Voltan 2006 centrale, Sofia Roviaro 2005 centrale, Sara Greco 2006 centrale, Chiara Gulino 2006 libero, Sofia Andreatta 2006 libero.

Il debutto delle giovani biancorosse è previsto sabato 8 ottobre 2022 alle 21 nella palestra del liceo Quadri a Vicenza contro l'Isuzu Cerea.