Anche Valentina Bartolucci lascia Montecchio: ufficiale l’accordo con Novara

Nel reparto delle palleggiatrici 2023-2024 dell’Igor Gorgonzola Novara ci sarà anche il talento di Valentina Bartolucci, pesarese classe 2003, che torna a Novara dopo due anni da protagonista in A2 a Montecchio Maggiore. Arrivata in azzurro nel 2020, dopo le esperienze in C a Pesaro e in B2 a Busto Arsizio, Bartolucci è stata tra le protagoniste della storica promozione in A2 della formazione di B1-Under 19 del club novarese, ottenuta a Cerignola nel 2021.

Con la nazionale under 21 (con cui è attualmente impegnata), ha vinto il titolo europeo di categoria nel 2022, ancora a Cerignola. Dopo il diploma al liceo linguistico, Valentina ha iniziato gli studi universitari alla facoltà di Lettere Moderne.

Queste sono le sue prime parole da giocatrice novarese: “Per me si tratta di una bellissima opportunità, è un po’ la chiusura di un cerchio visto che a Novara ho concluso il mio percorso giovanile con la vittoria nel campionato di B1 e con anche una convocazione in prima squadra nel 2020-2021. Torno in azzurro dopo due anni molto belli e positivi a Montecchio Maggiore, in A2, dove ho potuto sperimentare da titolare il campionato di serie A e maturare esperienza che mi tornerà utile per dare il mio contributo anche nella massima serie, in un club come quello azzurro che è ai vertici del movimento. Nel corso della mia prima esperienza novarese ho conosciuto alcune delle mie future compagne, le altre non vedo l’ora di incontrarle in palestra per iniziare assieme questa nuova avventura“.