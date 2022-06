US Torri e Unione Volley Montecchio: una nuova intesa per la crescita delle atlete

Prosegue l’accordo tra l’US Torri e l’Unione Volley Montecchio Maggiore che si veste di ufficialità per il settimo anno di collaborazione. Un canale privilegiato per le giovani atlete biancoverdi verso l’importante palcoscenico della Serie A2 in cui milita Unione Volley Montecchio Maggiore, che nel 2022-2023 disputerà il sesto campionato consecutivo in categoria, dopo aver consentito a ben 14 giovanissime atlete di approdare alla massima serie di A1. Un’importante crescita qualitativa della società del Direttore Sportivo Dario Tagliabue che ha spinto ad allargare gli orizzonti, ponendo le basi per il futuro delle atlete che stanno realizzando o completando il percorso all’interno del vivaio biancoverde.

La preparazione fornita alle atlete dallo staff torrino nel corso di questi ultimi mesi troverà una nuova spinta anche grazie all’innesto del nuovo Direttore Tecnico Alessandro Giovannetti, capace – nel corso della sua carriera – di lanciare numerose giocatrici verso traguardi prestigiosi quali il Club Italia, la Serie A e l’orbita della nazionale.

“Crediamo – commenta il DS Tagliabue – che l’accordo vada nella giusta direzione per fornire alle ragazze che giungono a Torri da tutta la provincia e non solo, un percorso tecnico ideale, per sfociare in A2, vero trampolino di lancio per la pallavolo di primissimo piano”. I talenti in casa biancoverde sono numerosi, come testimoniano i risultati ottenuti nei campionati giovanili provinciali e regionali, favoriti dalla disputa parallela di tornei di categoria (la B1 per l’Under 18, la C per la 16 e la Prima Divisione per la 14). Tre titoli provinciali, due regionali in Under 13 e 14, l’ottavo posto nazionale e il premio per miglior palleggio d’Italia sempre in Under 14, sono alcuni dei risultati di questa stagione. Negli scorsi anni le atlete biancoverdi hanno avuto la possibilità di effettuare delle sedute di allenamento con la rosa della Serie A2. Sedute interrotte a causa del periodo pandemico che oggi, grazie all’accordo raggiunto, potrebbero essere riprese.

“Il confronto con i club del settore giovanile non può che elevare il livello di competenze tecniche e sportive”, commenta il Vicepresidente dell’Unione Volley Montecchio Maggiore Fabio Maraia, responsabile del settore. Che prosegue: “La nostra società si è da sempre spesa per raggiungere questi obiettivi. Il rinnovato accordo di collaborazione con US Torri ne è la prova. Tenuto conto che il Covid ha interrotto per oltre due anni la crescita sportiva giovanile, oggi è necessario investire in professionalità e opportunità che permettano di recuperare rapidamente il tempo perso, in modo da consentire al numero più elevato di atlete che oggi trovano nell’US Torri una consolidata realtà di successi sportivi di raggiungere i vertici dei campionati”.