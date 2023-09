L’US Torri continua a sfornare talenti: i principali palcoscenici che calcheranno le ex giocatrici

L’US Torri, società di Torri di Quartesolo, si conferma (una volta ancora se ce ne fosse bisogno) una vera e propria fucina di talenti. Proprio questi colori rappresentano infatti una fondamentale rampa di lancio per la grande pallavolo. Lo stesso club vicentino di volley ha voluto ricordare chi è riuscito a conquistare i palcoscenici più importanti per quel che riguarda la stagione 2023-2024 dopo aver “frequentato” la scuola torrida al termine dell’ultimo anno sportivo. Una delle principali occasioni è quella che si dovrà giovare Matilde Tagliani che vestirà la maglia della Millenium Brescia in Serie A2: è un’investitura incredibile, soprattutto perché la compagine lombarda è una delle più serie candidate al salto di categoria. In B1, invece, si faranno di sicuro valere Sveva Mugnaini, ingaggiata dall’Hub Ambiente Catania, ed Elettra Barro che invece sarà di scena in quel di Ravenna. Non meno interessanti sono le avventure che affronteranno in B2 Giada Frigo (Bassano), Asia Bonotto (Eagles) e Irene Mangano (Pescara). Di sicuro è un ulteriore orgoglio oltre a quello per i passati successi di altre ex giocatrici che l’US Torri può provare, segno che il lavoro svolto da queste parti viene premiato con i giusti riconoscimenti.