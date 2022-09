L'US Torri completa il proprio organico con il giovane Mattia Antola

Nuovo ingresso nello staff del Direttore Tecnico Alessandro Giovannetti. Si tratta del classe ’96 Mattia Antola, originario di Genova, che arriva all'US Torri dalla società ligure del Serteco. “Mancava un tassello per completare il nostro organico – racconta il Direttore Sportivo Dario Tagliabue – e l’abbiamo individuato in Mattia, un allenatore giovane, ma che ha già avuto modo di partecipare alle finali nazionali giovanili. Il suo profilo ci è stato segnalato da amici e collaboratori per la sua preparazione, serietà e voglia di fare. Abbiamo raggiunto l’accordo in maniera flash, dato che ci siamo subito trovati in sintonia”.

“Nella mia carriera da allenatore – afferma Antola – ho lavorato principalmente nel settore giovanile femminile, ma ho anche seguito come secondo un gruppo di Under 18/19 che ha disputato la Serie B2. Arrivo a Torri con grande entusiasmo, perché sono consapevole che questa sarà un’importante opportunità per il mio percorso. A livello giovanile la società è riconosciuta tra le migliori di tutta Italia e sarò inoltre all’interno di un gruppo di allenatori di altissimo livello con cui poter condividere esperienze e insegnamenti”.