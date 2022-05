US Torri, il bilancio del campionato di B1 appena terminato

Contro l’Altafratte si è concluso il campionato nazionale di serie B1 dell’US Torri, il secondo consecutivo della storia biancoverde. Le torrine hanno avuto il merito di affrontare la competizione con un’età media tra le più basse dell’intero Paese, poco più di sedici anni. Ad impreziosire la stagione è arrivato anche il primo, storico, punto, nel 3-2 contro Cerea.

In panchina, a partire dalla sosta natalizia, si è seduto il tecnico romano Danilo Turchi. “Nonostante le oggettive difficoltà riscontrate dalla squadra nel disputare il Campionato di B1– afferma il coach –, le atlete hanno affrontato la prova dimostrando serietà e impegno, consapevoli che sarebbe stata un’occasione per implementare il proprio bagaglio tecnico in vista degli impegni giovanili”. Proprio l’esperienza maturata sui difficili campi del Nord-est ha portato il gruppo Under 18 a confermare il titolo territoriale e ad affrontare brillantemente i primi scontri diretti della fase regionale. Ora, per le torrine, si profila l’affascinante sfida di semifinale contro le panterine dell’Imoco.

Dello stesso avviso di Turchi anche il DS Tagliabue: “Siamo soddisfatti della stagione, perché le ragazze, al di là del tabellino, hanno saputo cogliere i giusti insegnamenti dalla competizione. La crescita dall’arrivo di Danilo è stata esponenziale e i risultati si sono visti sia nello stesso campionato, nel quale le ragazze hanno saputo reggere il confronto con avversarie quotate, che nel Challenge, con la conquista della finale Under 18, e nella fase regionale del campionato giovanile”.

Nel corso delle prossime settimane la società comincerà a pensare al 2022-2023: “Vedremo se sarà nuovamente possibile disputare la B1 o se giocheremo in B2, ma l’arrivo del DT Giovannetti è comunque segno della volontà di porre le atlete al centro del nostro progetto”, chiosa Tagliabue.