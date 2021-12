Under 19 Femminile: Vicenza Volley schiacciasassi batte Towers Perlena 3-0

In under 19 il Vicenza Volley conferma il primato vincendo nel fine settimana per 3-0 contro il Towers Perlena il primo match del girone di ritorno grazie a una prestazione convincente. «Positivo il risultato – commenta il direttore tecnico Claudio Feyles – soprattutto perché ci siamo presentati con una formazione molto ringiovanita rispetto all’andata, migliorando sia in termini di parziali relativi sia di sicurezza tecnica in campo. Questo miglioramento è frutto dell’allenamento in questo mese e mezzo di lavoro in palestra».

Turno di riposo, invece, per l’under 18 della società del presidente Andrea Ostuzzi, che tornerà a giocare domenica contro Schio per confermare il primato in classifica.



Under 19 femminile



VICENZA VOLLEY: Barbera, Consagra, Tavella, Amoah, Roviaro, Seck, Dinelli, Piovan, Grecea, Guerriero (L). All.: Feyles-Rigon