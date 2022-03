Under 18: la finale provinciale Vicenza Volley-US Torri va alle torrine con uno schiacciante 0-3

Vicenza Volley ha rimediato una sconfitta nella finale provinciale della categoria giovanile under 18: il titolo vicentino va alle ragazze del US Torri d (Torri di Quartesolo) che hanno saputo condurre il match. Il primo set è stato vinto ai vantaggi, mentre le ragazze di coach Feyles sono crollate nel secondo set e nel terzo hanno tentato uan reazione, ma nulla da fare. Il merito va alle neroverdi di coach Turchi.

IL COMMENTO DEL DIRETTORE DI VICENZA VOLLEY FEYLES

«Domenica la finale provinciale è stata vinta con merito dal Torri - ha affermato il coach e direttore del settore giovanile Claudio Feyles commentando il match -, ma rimane il grosso rammarico di aver giocato molto al di sotto delle nostre capacità e di quanto fatto vedere solo nelle ultime settimane».

«Soprattutto in ricezione ed ancora di più al servizio siamo stati molto al di sotto del nostro standard e questo ha condizionato l'andamento del match - ha proseguito Feyles -. Subiamo ancora troppo l'errore dal punto di vista mentale ed in una giornata carica di tensione questo è stato tutto amplificato».

«Ora bisogna essere capaci di voltare subito pagina, facendo però tesoro di questa esperienza e magari riuscire ad utilizzarla per fare un salto di qualità nella gestione emotiva di queste gare - conclude il direttore tecnico del settore giovanile di Vicenza Volley -. A breve partirà la fase regionale e quindi avremo subito l'occasione di riscattarci»

TABELLINO - Finale territoriale Under 18 femminile:

VICENZA VOLLEY-US TORRI 0-3 (24-26, 11-25, 22-25):

VICENZA VOLLEY: Amoah, Del Federco, Barbera, Seck, Grecea, Dal Certo, Bertollo, Dinelli, Piovan, Roviaro, Banu, Tavella, Andreatta (L), Guerriero (L). All.: Feyles-Guidotto

US TORRI: Guerra, Dalla Pozza, Pasa, Frigo, Piron, Munari, Zampieri, Ferrari, Fanin (L). N.e.: Compagnin (L), Gonzato, Cimarelli, Fusa. All: Turchi-Raffa