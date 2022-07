Le ultime novità dell'Olimpia Zanè tra mercato e avversarie della prossima stagione

Ci sono delle novità per quel che riguarda il roster dell’Olimpia Zanè in vista del prossimo campionato di Serie B di volley maschile. Iniziamo dalle attuali partenze: si chiude con l'opposto Michele Pranovi a causa dei problemi fisici che lo hanno bloccato a metà stagione. L'alzatore Andrea Sartori non vincolato all'Olimpia si è accasato a Cornedo e il secondo alzatore Mattia Filippi ha scelto di giocare all'Avolley Schio. Quelli che hanno deciso di rimanere sono Capitan Poletto, Filippo Roman, Alberto Roman, Nicola Meda, Nicola Callegari, oltre ai centrali Giorgio De Togni, Dhieu Malual, Mazzarolo Elia.

In trattativa invece è la permanenza del libero Manfron e del centrale Baggio. La società non si ferma e sta sondando il mercato in tutto il Veneto. Nel frattempo sono usciti i gironi di serie B che ritornano da quest'anno a 14 squadre e comprendono tre regioni: Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Già partito il Toto Promozione che vede favorite il Massanzago e il Bolghera Trento.