Tris di nomi per l'IPAG Noventa: due volti nuovi e un gradito ritorno

Si arricchisce il roster della B1 dell'Ipag Noventa con tre nuovi nomi o, meglio, con due belle novità e un gradito ritorno. Una delle due alzatrici sarà la talentuosa Maria Paola Scaccia, proveniente dal Volley Cerea, avversario nello scorso campionato, e già in B1, nella stagione 2018/19, con il Volley Vicenza. Accordo che si è concretizzato in brevissimo tempo, con soddisfazione reciproca.

Di seguito, le sue parole: "Sono molto felice dell'opportunità che la società mi sta dando. È simbolo di fiducia. Sono consapevole che sto entrando in un gruppo forte e ben formato ma conosco già qualche ragazza e sono sicura che lavoreremo molto bene insieme!”. Il gradito ritorno è rappresentato, invece, da Gloria Bussolo, di ruolo libero, che torna a Noventa dopo l'esaltante promozione in B1, nella stagione 2020/21. Certi che potrà fornire un importante contributo e, allo stesso tempo, continuare con il proprio percorso di crescita.

Alcune sue impressioni: “Per me Noventa è sempre stata casa, e tornarci è un vero piacere. Ringrazio la società e l’allenatore per aver riposto la loro fiducia in me. Il gruppo è rimasto il medesimo degli altri anni, ma non vedo l’ora di conoscere le nuove ragazze. Sono sicura che sarà una stagione super positiva per me, sia tecnicamente che personalmente e spero anche di riuscire a togliermi qualche soddisfazione. Sono molto contenta di essere qui e non vedo l’ora di iniziare a lavorare“. Il nuovo volto nuovo è quello della centrale Elena Ricci, proveniente dalla Pallavolo Nocciano di B1. La centrale, molto cercata dalla dirigenza noventana, ha calcato i parquet anche del Blu Volley Pesaro, in B1 e, nella stagione 2020/21, del Volley Vallefoglia in A2. Atleta che saprà fornire un importante contributo sottorete, dotata di ottime caratteristiche tecniche e fisiche.

Le sue considerazioni: "Sono felice ed entusiasta di essere stata scelta dalla società e di poter iniziare questa nuova avventura! Il progetto proposto dall'allenatore Andrea Gemo e dal dirigente Simone Fabio mi è piaciuto fin da subito, c’è la giusta ambizione, ma, sopratutto, c’è tanta voglia di fare bene e sono sicura che ci toglieremo tante soddisfazioni. Sono convinta che grazie all’aiuto di Andrea potrò crescere e migliorare sempre di più, la fatica non mi spaventa e lavoro sodo e i sacrifici mi spronano sempre a dare il massimo. Non vedo l’ora di iniziare, ma soprattutto non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, con le quali affronterò questo viaggio!”.