US Torri e Vicenza Volley insieme per un grande torneo giovanile natalizio

L’Unione Sportiva Torri e il Vicenza Volley, proseguendo nell’impegno per la promozione delle attività sportive giovanili di pallavolo, indicono ed organizzano il 27, 28 e 29 Dicembre 2023 il 1° torneo Volley Christmas Cup. L’obiettivo è quello di condividere tre splendide giornate di Sport e di Amicizia. La manifestazione è riservata alle categorie Under 13 – 14 – 16 femminile. Le iscrizioni verranno chiuse il 20 novembre 2023 o al raggiungimento del numero di squadre partecipanti prestabilito. Per tutti i genitori, parenti, amici che vorranno seguire la manifestazione e trasformarla in una splendida occasione per scoprire il territorio vicentino, sono stati previsti “pacchetti accompagnatori” a prezzi agevolati.

Alcune società potrebbero avere al seguito più di 14 atlete e sarebbe spiacevole che, di volta in volta, le ragazze escluse dalla gara non potessero vivere la competizione assieme alle loro colleghe. Pertanto si consente alle atlete escluse dalla gara di assistere alla competizione dalla panchina assieme alle loro compagne, purché le stesse indossino un indumento che le contraddistingua. Le prime partite del torneo cominceranno mercoledì 27 dicembre alle ore 14:30. La formula sarà stabilita a secondo del numero dei partecipanti. Al termine delle finali si svolgeranno le premiazioni, alle quali obbligatoriamente tutte le società dovranno presenziare. Previste coppe per ogni squadra partecipante e premi individuali per:

Miglior attaccante

Miglior libero

Miglior palleggio

MVP torneo