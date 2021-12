US Torri, parla coach Cestari: “Vogliamo farci trovare psicologicamente pronti nel 2022”

Terminata la prima fase del Girone Gold, per le due formazioni dell’che affrontano il campionato di Under 18 il percorso si separa. Per il gruppo dellala prossima sfida sarà il Girone Extra Gold, con gare di sola andata contro le altre tre migliori classificate della prima fase: Vicenza, Rossano e Bassano. Tutte le formazioni sono già qualificate per ie dunque gli incontri serviranno come banco di prova per testare i progressi propri e delle rivali.

“Sono soddisfatto di quanto fatto in questa prima parte di campionato – commenta coach Andrea Cestari. Sappiamo che questo era solo l’inizio e che le partite importanti arriveranno nel 2022. Dovremo farci trovare pronti psicologicamente e fisicamente. Il campionato di B1 si sta rivelando un’ottima palestra anche e soprattutto per il torneo di categoria”. Domenica 9 gennaio, l’US Torri tornerà in campo con una sfida casalinga a dir poco complicata: arriverà infatti Nardi Volta, attuale capolista del girone C in coabitazione con Arena Volley Team.