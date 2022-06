Lo staff dell'US Torri si amplia con l'arrivo di Luca Zuffranieri

Si allarga lo staff torrino per la stagione 2022-2023. Dopo l’arrivo del Direttore Tecnico Alessandro Giovannetti e le conferme di Danilo Turchi e Riccardo Rocco, giunge in biancoverde anche Luca Zuffranieri. Zuffranieri, classe 1980, porterà con sé l’esperienza dei suoi 24 anni in panchina. Partito giovanissimo da Frosinone, di cui è stato selezionatore provinciale per otto stagioni, nell’ultimo anno è stato responsabile del settore giovanile all’Effe Sport Isernia.

Nella sua lunga carriera anche la guida dell’Under 20 dell’IHF, società che ha militato in Serie A1. A seguire la Serie B2 al Cisterna 88 e la promozione dalla Serie D alla C con la KK Eur. Dal 2017 al 2021 ha allenato al 2012 De Settesoli, ottenendo con l’Under 14 la partecipazione alle finali nazionali e la finale al Torneo Anderlini e con l’Under 16 il titolo territoriale di Roma.

“Sono molto contento di essere arrivato a Torri – il commento del tecnico – e di mettermi alla prova con la pallavolo veneta. Conosco Alessandro Giovannetti dai tempi in cui entrambi muovevamo i primi passi in panchina e negli ultimi anni ho avuto modo di conoscere anche Danilo, Riccardo e il DS Tagliabue. Per questi motivi anche se sono nel vicentino per la prima volta, è un po’ come essere a casa. Sono pronto ad affrontare la prossima stagione e credo troveremo nella collaborazione tecnica tra allenatori il fondamento per raggiungere risultati importanti“.