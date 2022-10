Volley A3, il Sol Lucernari prontissimo al debutto: arriva Monselice

Manca sempre meno al fischio d’inizio della prima gara del campionato “Credem Banca di serie A3” 2022/23. Il Sol Lucernari Montecchio Maggiore è pronto a scendere in campo, negli ultimi allenamenti congiunti sono arrivate due belle e convincenti vittorie con il Volley Team Club San Donà e la Pallavolo Massanzago, frutto di un buon gioco e di buone gare, ma ora si inizia a fare sul serio.

Domenica al Pala Collodi andrà in scena il primissimo derby veneto contro la neo promossa TMB Monselice, domenica 9 ore 19, squadra neo promossa e alla prima esperienza assoluta nel campionato di serie A, ma squadra insidiosa e ben rinforzata per affrontare al meglio la categoria.

Gli arrivi per la formazione ospite sono ben quattro, spicca il centrale Kobzev con esperienze in serie A Spagnola e in coppa Cev con il Hai Teurel , ospite scomodo il noto schiacciatore Alessandro Drago, classe 1987, che sarà sicuramente molto cercato dai propri compagni. Un derby in partenza è sicuramente un bel banco di prova per i ragazzi di coach Di Pietro, che capitanati da capitan Frizzarin vorranno ben iniziare questa nuova avventura e continuare a far valere il fattore campo in questa stagione.