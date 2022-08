Volley A3, anche Macente confermato: vice del Sol Lucernari

Dopo il coach è il turno dell'allenatore in seconda, confermato anche Raffaello Macente. Una conferma ?obbligata? dopo la splendida stagione passata assieme e per la grande competenza e professionalità dimostrata da Raffaello nella passata stagione.

Ecco le parole del nostro Raffa sulla precedente stagione e la voglia di lavorare nuovamente assieme: ?La scorsa stagione è stata davvero importante per la mia crescita come allenatore, sono entrato in punta di piedi e devo dire di avere trovato un ambiente di grande serietà, dirigenti preparati e con voglia di far bene, atleti altrettanto volitivi e professionali, allenatori con i quali è stato subito facile andare d?accordo. La conferma mi rende felice e la possibilità di lavorare un?altra stagione al fianco di coach Di Pietro mi onora.?

Alcune considerazioni sulla nuova stagione da affrontare: ?In serie A non di rado da una stagione all?altra le squadre cambiano moltissimo. È successo anche alla nostra formazione, totalmente rinnovata in alcuni reparti. Mi aspetto che i ragazzi vogliano lavorare duramente. Se ci sarà questa volontà e unità di intenti sarà più facile fissare gli obiettivi: attualmente non sono in grado di dire a cosa possiamo ambire. Certo, mi piacerebbe fare meglio della stagione scorsa.?

Un messaggio per tutti i nostri tifosi: ?Credo che Montecchio sia una piazza importante per la pallavolo veneta, con un vivaio di qualità perché c?è molta attenzione ai ragazzi del territorio. Molti ragazzi del vivaio arrivano poi in prima squadra e meritano davvero il massimo sostegno da parte della tifoseria. Sono sicuro che i nostri tifosi si appassioneranno tantissimo a vedere giocare questa squadra. Venite numerosi e rumorosi, non ve ne pentirete!?